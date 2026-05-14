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Contraffazione e sicurezza

Sequestrati nel Cosentino 14mila articoli irregolari con il logo del Giro d’Italia

La Guardia di Finanza ha scoperto gadget non conformi e ha sanzionato un venditore abusivo durante la tappa Praia a Mare-Potenza

Pubblicato il: 14/05/2026 – 9:13
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Sequestrati nel Cosentino 14mila articoli irregolari con il logo del Giro d’Italia

COSENZA Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, in occasione del 109° Giro di Italia, ha disposto l’intensificazione dell’azione di controllo economico del territorio, volta al contrasto di eventuali condotte di c.d. “Ambush Marketing” (pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti), dell’importazione e vendita di beni e gadget recanti marchi contraffatti ovvero non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea.
In tale ambito, i finanzieri della Tenenza di Scalea, in occasione della quinta tappa del Giro di Italia Praia a Mare–Potenza, hanno eseguito coordinati e mirati accertamenti che hanno portato all’individuazione, di un soggetto non autorizzato alla vendita di gadget simili a quelli ufficiali della manifestazione; attività che ha consentito di sottoporre a sequestro 14 mila articoli (cappellini, t-shirt, borse, bandane e gadget), posti in vendita al pubblico, con l’irrogazione di sanzione amministrativa per oltre 25 mila euro.
La merce è risultata priva delle prescritte informazioni a tutela del consumatore, tra cui indicazioni in lingua italiana, dati dell’importatore e distributore, origine e composizione, ovvero recante caratteristiche non conformi a quanto dichiarato sulle confezioni.


L’assenza dei requisiti di conformità sui prodotti commercializzati oltre ad incidere sui relativi costi di vendita, rendendo tali prodotti più competitivi rispetto a quelli “regolari”, comporta gravi rischi per i consumatori. Qualora immessi sul mercato, difatti, tali articoli avrebbero potuto cagionare un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei potenziali acquirenti, in particolare per i bambini.

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