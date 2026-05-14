Notte da sogno per Darderi, vola in semifinale

internazionali d’italia

ROMA Luciano Darderi ha illuminato la notte del Foro Italico. L’azzurro ha infatti battuto il forte 19enne promessa spagnola Rafael Jodar, qualificandosi alle semifinali degli Internazionali d’Italia, a Roma. Un traguardo per lui storico, raggiunto in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Un’altra impresa dopo l’emozionante successo contro il tedesco Alexander Zverev. Il match, iniziato tardissimo, è stato anche interrotto verso la fine del primo set a causa del fumo creato dai fuochi d’artificio della festa dell’Inter nel confinante stadio Olimpico per la conquista della Coppa Italia: l’aria in campo era diventata irrespirabile e oltretutto erano saltate diverse strumentazioni tecniche, rendendo di fatto impossibile continuare a giocare. Lo stop comunque non ha fermato Darderi. Ora in semifinale affronterà il norvegese Casper Ruud.

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