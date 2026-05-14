Stasera sul palco dell’Eurovision anche un po’ di Calabria: Veronica Fusaro sogna la finale con la Svizzera

radici calabresi

VIENNA Ci sarà anche un pizzico di Calabria, stasera, sul Palco dell’Eurovision 2026, il concorso canoro europeo giunto alla sua 70esima edizione che quest’anno si terrà a Vienna. Non solo Sal Da Vinci, che rappresenterà l’Italia, ma gli occhi degli italiani – specialmente dei calabresi – saranno puntati su Veronica Fusaro, scelta dalla Svizzera per tentare di ripetere la fortunata edizione di due anni fa, quando a vincere fu Nemo con The Code. Nata a Thun, l’artista svizzera ha però radici calabresi: il padre è infatti originario del Cosentino, più precisamente ad Acri, dove Veronica è spesso tornata per visitare la sua terra d’origine.

La carriera e la canzone “Alice”

Dopo aver partecipato da giovanissima a The Voice Switzerland, ha iniziato a scalare le classifiche nazionali con pezzi pop-indie che l’hanno portata a calcare palchi in tutta Europa. Stasera salirà su quello di Vienna nella seconda semifinale del concorso canoro, per ambire nella finale dove – per regolamento – è già qualificato Sal Da Vinci. Lo farà con una canzone dal testo impegnato: “Alice”, questo il titolo, racconta di un rapporto tossico in cui una donna è intrappolata, vittima di una violenza psicologica che la costringe al silenzio. La prima serata ha raccolto il 10,1% di share con 1 milione 856 mila spettatori. La seconda semifinale sarà trasmessa dalle 21.00 su Rai 2. (redazione@corrierecal.it)

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