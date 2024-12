A Vibo il giuramento degli allievi della Polizia di Stato. «Siate fieri della vostra scelta di legalità e libertà» – FOTO

la cerimonia

VIBO VALENTIA «Non esiste pace, sviluppo e benessere sociale senza sicurezza. Cari giovani colleghi, siate fieri della vostra scelta di libertà e legalità». Si è svolta stamattina la cerimonia di giuramento per i 232 allievi del 227° corso di Polizia. Nel piazzale della scuola di Vibo Valentia, dopo l’apertura del direttore Pasquale Ciocca, il capo della Polizia Vittorio Pisani ha augurato loro un buon lavoro, invitandoli a svolgere con rigore il loro ruolo ma anche con quella «umanità necessaria per alimentare la speranza, la fiducia, il sollievo e rassicurare chi versa in una condizione di fragilità». In visita a Vibo anche il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ha sottolineato l’importanza della Scuola di Polizia vibonese, «un pilastro per la Calabria con una lunga e importante storia». Prima uscita ufficiale per il nuovo prefetto Anna Aurora Colosimo, presente insieme al procuratore Camillo Falvo e alle massime autorità civili e militari.





Le parole del capo della Polizia Vittorio Pisani

«Da oggi toccherete con mano la delicatezza del vostro ruolo e la responsabilità delle vostre azioni» ha continuato il capo della Polizia Vittorio Pisani, rivolgendosi direttamente ai nuovi agenti. «Sarete i tutori di quei diritti e di quelle libertà fondamentali che i nostri nonni e i nostri padri ci hanno donato. Ogni giorno il vostro compito sarà quello di garantire la sicurezza. Perché non esiste pace, sviluppo e benessere sociale senza sicurezza. Ma sarete anche consapevoli dell’enorme responsabilità che ne deriva. Il nostro ruolo ci espone all’attenzione, ai bisogni e alle aspettative del cittadino». Ricordando anche tutti i colleghi caduti, Pisani ha continuato: «Ogni cittadino va ascoltato con attenzione e non può essere banalizzata nessuna richiesta d’aiuto». Umanità e impegno, ma senza mai perdere «la disciplina e la professionalità».

«Non abbiate paura di avere paura»

Da parte del capo della Polizia anche un monito sui comportamenti da tenere non solo in servizio, ma anche nella vita privata e con i nuovi mezzi di comunicazione: «Molto possiamo trasmettere con le parole, ma soprattutto con i nostri comportamenti privati possiamo essere esempio di legalità. E le vostre parole, i vostri comportamenti possono diventare immediatamente virali tramite un post, una foto, un like. La vostra immagine, non dimenticatelo, sarà l’immagine della Polizia di Stato». Se la loro carriera è all’inizio, l’invito di Pisani è «di non smettere mai di imparare. E non abbiate mai paura di avere paura, perché è umano avere paura e le difficoltà costituiranno momenti di regressione e gli errori saranno dei momenti di insegnamento».





Wanda Ferro: «La scuola di Vibo un pilastro della Calabria»

«Questa di Vibo è una scuola che ha una lunga tradizione» ha detto a margine della cerimonia il sottosegretario all’interno Wanda Ferro. «Mi unisco ovviamente al capo della Polizia di Stato nell’augurare a questi giovani, che hanno deciso di servire lo Stato, di farlo con senso dell’onore, di orgoglio e di appartenenza». L’augurio rivolto, soprattutto, a «chi starà vicino ai fragili, a chi dovrà combattere con mafia e criminalità», ma anche la nuova sfida della «cybercriminalità, che diventa un altro tassello da seguire». Senza mai perdere «l’umanità nell’accompagnare i giovani che hanno difficoltà e le famiglie che vivono in contesti particolari». Un ultimo passaggio Wanda Ferro lo dedica alla scuola di Polizia di Vibo, un «pilastro della nostra Calabria, un presidio strategico e importante per il quale molto ragazzi arrivano da fuori regione». «Noi – conclude- stiamo costruendo un’Italia più sicura, un paese che si basi su libertà, giustizia e diritti e che non vede la sicurezza come un costo, ma come un investimento per il futuro». (ma.ru.)

