Irregolarità amministrative, deferito il Crotone insieme ad altri cinque club

la procura della Figc

CROTONE Nell’ambito delle segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, il procuratore federale della Figc ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare diverse società professionistiche per presunte violazioni amministrative. In particolare, spicca il deferimento del FC Crotone in Serie C (Girone C), insieme a ulteriori società coinvolte nel procedimento. Nel dettaglio risultano deferite anche la Juve Stabia (Serie B), la Triestina (Girone A di Serie C), la Ternana (Girone B di Serie C), la Trapani e la Siracusa (Girone C di Serie C), oltre ai rispettivi legali rappresentanti. Le contestazioni riguardano presunte irregolarità di natura amministrativa. Nelle scorse settimane il presidente del Crotone Gianni Vrenna aveva annunciato nel corso di una conferenza stampa di non essere riuscito a rispettare alcune scadenze federali, con conseguente rischio di penalizzazione nella prossima stagione.



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