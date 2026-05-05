Ambiente, dall’Ue arriva l’ok alla regolarizzazione di cinque discariche: due sono in Calabria

il provvedimento

ROMA «La decisione della Commissione europea che riconosce la regolarizzazione di cinque siti rappresenta un risultato concreto nel percorso di chiusura delle procedure di infrazione e di risanamento ambientale dei territori». Lo annuncia il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava. Si tratta delle discariche in località Cole Frateantonio nel Comune di Colosimi e di Amantea, in Calabria, della discarica in località Carpineto nel Comune di Trevi nel Lazio, dell’ex sito SGL Carbon nel Comune di Ascoli Piceno e della discarica in località Vallone Maltempo nel Comune di Vasto: interventi attesi da anni che testimoniano l’efficacia dell’azione coordinata tra amministrazioni e struttura commissariale, con un risparmio stimato di circa 2,5 milioni all’anno. «Un ringraziamento speciale al commissario Vadalà. Quando le istituzioni operano con serietà, l’Italia non solo rispetta gli impegni, ma recupera ritardi storici e restituisce dignità ai territori» conclude Gava.

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