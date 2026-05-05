Uccise coniugi nel fiorentino, La Scala condannato all’ergastolo

il delitto

FIRENZE Condannato all’ergastolo Antonino La Scala, 48enne di Vibo Valentia trapiantato nel fiorentino, accusato di aver ucciso e dato alle fiamme i coniugi ultraottantenni Umberto Della Nave e Dina Del Lungo. La sentenza è stata emessa oggi dai giudici della corte d’assise di Firenze che, accogliendo la richiesta formulata dalla pm Barbara Bresci, hanno riconosciuto l’imputato colpevole di omicidio volontario aggravato, rapina aggravata e tentativo di occultamento di cadavere seguito da incendio. Il delitto avvenne nel dicembre del 2023 in località Osteria Nuova (nel comune di Bagno a Ripoli), anche se inizialmente la tragedia sembrava da attribuire all’incendio accidentale di una poltrona elettrica. I carabinieri scoprirono poi del sangue nell’appartamento e scavando nella vita dei due anziani coniugi spuntò la figura del 48enne, a cui Della Nave aveva prestato a più riprese soldi. Il movente del delitto, secondo la ricostruzione dell’accusa e avallata dalla corte d’assise di Firenze, sarebbe stato proprio quel debito che l’imputato avrebbe così evitato di onorare. In occasione del duplice omicidio, La Scala si sarebbe appropriato anche di soldi che gli anziani avevano in casa e di cui conosceva il nascondiglio.

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