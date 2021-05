Sollievo per gli ospedali calabresi, l’occupazione da Covid 19 scende sotto la soglia di criticità

CATANZARO L’occupazione di posti letto Covid nei reparti ospedalieri di area medica in Calabria torna sotto la soglia di criticità fissata dal ministero della Salute. Il dato emerge dall’ultima rilevazione dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: la rilevazione, aggiornata a questa sera, attesta che in Calabria l’occupazione è al 39%, quindi sotto la soglia di allerta ministeriale che è il 40%. Rispetto alla rilevazione di ieri, inoltre, nei reparti di area medica si registra oggi una riduzione di un punto percentuale: il dato calabrese tuttavia resta ancora superiore alla media nazionale dei ricoveri in area medica, pari al 21%, ma in generale si conferma un evidente alleggerimento della pressione del Covid 19 sugli ospedali calabresi. Invece oggi l’Agenas certifica un +1 nei ricoveri nelle terapie intensive per Covid 19 in Calabria, con una percentuale di occupazione pari al 19% comunque lontana dalla soglia di criticità ministeriale (30%) e inferiore alche alla media nazionale (21%). Secondo l’ultimo bollettino della Regione, i ricoveri in Calabria a tutt’oggi sono 411 (-17 rispetto a ieri), di questi 29 in terapia intensiva.