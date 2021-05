Violazione del coprifuoco e delle norme anti-Covid, multe per oltre 4000 euro

VIBO VALENTIA Nel corso di una serie di controlli disposti e coordinati dal prefetto Roberta Lulli, i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno complessivamente elevato multe per oltre 4000 euro in seguito a violazioni del coprifuoco e delle norme anti-Covid riscontrate nel corso della “movida” dell’ultimo fine settimana nel centro storico del capoluogo. In particolare, nove persone sono state sanzionate perché sorprese a consumare alcolici nelle vicinanze di un bar oltre l’orario consentito. L’attività commerciale è stata sospesa per cinque giorni e lo stesso titolare sanzionato.

I controlli dei carabinieri si affiancano a quelli congiunti delle altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio e danno seguito alla necessità di un monitoraggio puntuale del capoluogo.

Il prefetto ha programmato di intensificare i controlli negli orari serali, auspicando al tempo stesso la collaborazione di tutti i cittadini.