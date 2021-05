Locali inadeguati: chiuso il centro per l’impiego di Cosenza

COSENZA Chiuso al pubblico il centro per l’impiego di Cosenza, perché gli uffici ubicati nel complesso della stazione ferroviaria di Vaglio Lise non sono più adeguati sul piano strutturale e nemmeno a livello di ampiezza degli spazi, troppo risicati rispetto al numero di impiegati assegnati per svolgere tutte le funzioni previste.

Il Comune di Cosenza non ha ancora trovato i nuovi spazi che ospiteranno i circa 50 dipendenti al servizio di un’utenza costituita da circa 330 mila abitanti e con una media, registrata prima della pandemia, di 170 accessi giornalieri. Tutti i servizi verranno momentaneamente garantiti in modalità online.