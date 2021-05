Pd Lamezia: «Testimonianza e giustizia per Cristiano e Tramonte»

LAMEZIA TERME «Sono trascorsi trenta anni dall’efferato assassinio dei due lavoratori Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte uccisi barbaramente il 24 Maggio 1991,colpevoli di essersi alzati all’alba per iniziare il proprio turno di lavoro. Una

ferita difficile da rimarginare per i loro familiari e per l’intera comunità». Il Pd nel giorno dell’anniversario ha voluto compiere un gesto semplice, depositando con una sua rappresentativa delegazione, un fascio di fiori e osservando un minuto di silenzio.

«Un’azione dal duplice significato. Pur a distanza di tanti anni ancora non sono stati individuati esecutori e mandanti di quel barbaro omicidio». Il Pd «raccoglie quel grido che da più parti viene lanciato, in primo luogo dai familiari delle vittime, di intraprendere

ogni iniziativa che potesse giungere a quella verità che ad oggi l’iter processuale non è stato in grado di rivelare, su chi senza alcun scrupolo, pur di perseguire i propri affari criminali, hanno privato due famiglie del sostegno e dell’affetto dei due bravi e onesti lavoratori. L’altro significato del nostro semplice gesto è quello di non dimenticare. Vogliamo mantenere viva la memoria affinché quello che accadde allora non abbia più a

ripetersi. Lamezia, negli stessi anni in cui il paese era drammaticamente colpito dall’assassinio di Falcone e Borsellino e dalla strategia stragista, viveva un momento

tremendo per gli accadimenti che si susseguivano provocando tanto lutto e dolore

nella nostra comunità. L’omicidio dei coniugi Aversa, dell’avvocato Ciriaco, dell’avvocato Pagliuso e tanti altri avvenimenti delittuosi hanno fatto parte di una sola strategia criminale tesa a condizionare pesantemente la vita politica, sociale ed economica della nostra città provocando ben tre scioglimenti del consiglio comunale e privandoci di una legittima rappresentanza, con conseguenze negative per il nostro territorio. Il Pd di Lamezia raccoglie e fa suo l’appello di ”Libera” e di tutti coloro che chiedono verità e giustizia su quei fatti criminosi. Vuole contribuire a custodire la memoria di quegli avvenimenti per trasmetterla alle nuove generazioni come l’incontro organizzato dalla “Fondazione Trame” e “Agesci” hanno voluto mettere al centro della loro iniziativa. Noi -prosegua la nota del Pd- che abbiamo fatto della lotta alla criminalità organizzata un tratto fondamentale della nostra identità daremo il nostro contributo per affermare una politica rigenerata è finalizzata a infondere valori di onestà, giustizia e democrazia che hanno pervaso la vita di Pasquale e Francesco.