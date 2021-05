COSENZA Si rafforza e continua strutturarsi anche nella provincia di Cosenza il partito Cambiamo!, che a livello nazionale fa capo a Giovanni Toti. Si è tenuta ieri, infatti, nel capoluogo bruzio, la riunione del gruppo dirigente, composto dall’ avvocato Sandra Ida Petrassi, vice-coordinatrice regionale, Giovanni Antoniotti, dall’avvocato Maurizio Bonfiglio, dall’avvocato Salvatore Liguori e da Roberto Siciliano. Presente anche il senatore Franco Bevilacqua, nella sua qualità di Coordinatore Regionale. «Anche per Cosenza, “Cambiamo!” vuole portare avanti i valori di una forza moderata, partendo dalle esigenze reali dei cittadini, con sguardo sempre più attento alla competenza ed alla forza di una progettualità moderna ed al passo con i grandi cambiamenti epocali che dovremo fronteggiare e che la pandemia ha accelerato». Il partito politico, nato nel settembre del 2019 ed ispirato alla tradizione liberal democratica, conservatrice dei princìpi fondamentali e riformatrice delle politiche, si sta rivelando una vivida realtà che di giorno in giorno si sta organizzando sul territorio, anche in vista delle prossime elezioni regionali, mettendo in campo una squadra appassionata e propositiva. Una forza politica con l’ambizione, per dirla con le parole dello stesso Toti, di rappresentare «la sinistra del centrodestra». E’ stato, quindi, definito il coordinamento provinciale, con Antoniotti, Bonofiglio e Liguori, quest’ultimo con il ruolo di coordinatore provinciale. A loro spetterà il radicamento del partito nell’area provinciale cosentina, aprendosi all’ascolto delle esigenze e dei bisogni della comunità, per costruire un’azione politica concreta e vicina ai cittadini. Nel contempo, Roberto Siciliano, che ha assunto il ruolo di Segretario cittadino e dell’area urbana di Cosenza, ha ricevuto mandato di organizzare il partito e la lista in vista delle competizioni elettorali per il governo della città e da oggi rappresenterà Cambiamo! al tavolo del centrodestra per la definizione del perimetro della coalizione e la scelta del candidato sindaco. Alla vice-coordinatrice regionale, Sandra Ida Petrassi, il compito di organizzare il partiro e costruire, per la circoscrizione di Cosenza, le liste per le competizioni regionali del prossimo autunno , oltre che affiancare il gruppo dirigente cosentino nell’impegno delle prossime amministrative. Per rafforzare questo percorso, questo fine settimana sarà presente in Calabria, ed in particolare nella provincia di Cosenza, il senatore Gaetano Quagliariello, Responsabile Enti Locali, e Pino Bicchielli, Segretario dell’Esecutivo Nazionale, fra i massimi esponenti del partito.