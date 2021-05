CASTROVILLARI Un dramma familiare sfociato in omicidio. È accaduto questa mattina intorno alle 9,30 a Castrovillari, in un appartamento situato in all’interno di uno stabile di sei piani, palazzo Senatore: al termine dell’ennesima lite consumatasi in famiglia il figlio avrebbe ucciso la madre con qualche decina di coltellate.

I colpi sono stati sferrati da Paolo Sisci, 33 anni, alla madre, Filomena Silvestri, di 65 anni. A lanciare l’allarme sarebbe stato il padre, Vincenzo Sisci. Pronto l’intervento dei carabinieri che stanno tentando di ricostruire tutta la dinamica. Il giovane pare soffra di problemi psichici ed avrebbe anche confessato. Del caso se ne sta occupando il pm Valentina Draetta. (lu.la.)

L’ingresso del palazzo dove si è consumato l’omicidio

(Articolo in aggiornamento)