CINQUEFRONDI La pattuglia della volante del Commissariato di Polizia di Stato di Taurianova ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane di 24 anni di Cinquefrondi. In particolare, il personale della Polizia di Stato in servizio notturno di controllo del territorio di Polistena ha fermato alcuni soggetti in una zona poco frequentata e poco illuminata di quel centro. Uno di loro che stava consumando stupefacenti al momento dell’arrivo degli agenti è stato identificato e perquisito. L’attività degli operatori della volante, con l’ausilio di un altro equipaggio, è poi continuata presso l’abitazione dell’uomo e, nella stanza da letto, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, circa 70 grammi tra marijuana e hashish, già essiccata e divisa in diversi contenitori, in piccole dosi, verosimilmente destinate alla vendita al dettaglio. Gli agenti hanno altresì rinvenuto e sequestrato diverso materiale da confezionamento: bilancino di precisione, cartine, grinder, forbici, carta stagnola e pellicola, a dimostrazione della finalità di vendita della sostanza psicotropa. L’autorità giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura di obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.