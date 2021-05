Soverato, “Cambiamo con Toti!” incontra gli elettori: presente Quagliariello

SOVERATO Prevista per sabato 29 maggio l’iniziativa organizzata dalla lista “Cambiamo con Toti” a Soverato.

L’incontro vedrà la partecipazione, tra gli altri, del coordinatore regionale del partito, il senatore Francesco Bevilacqua, del senatore Gaetano Quagliariello (in Calabria fino ai primi giorni della prossima settimana), responsabile Enti Locali della creatura fondata dal presidente della Liguria Giovanni Toti, e del coordinatore provinciale di Catanzaro, l’ex sindaco di Soverato Raffaele Mancini, fresco di ingresso nella direzione nazionale.

Presenti anche esponenti del coordinamento regionale e dei coordinamenti provinciali, iscritti e simpatizzanti.

L’iniziativa è attesa per le ore 17 in un noto locale sul lungomare della città ionica.

“Cambiamo con Toti!” correrà con proprie liste, nell’ambito dello schieramento di centrodestra, alle prossima tornata elettorale per il rinnovo degli organi di governo della Regione Calabria. L’iniziativa avverrà nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria