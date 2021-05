Reggio, uomo accoltellato durante una rissa in pieno centro

REGGIO CALABRIA Una lite tra due cittadini rumeni stava rischiando di trasformarsi in tragedia oggi pomeriggio a Reggio Calabria. La rissa si è consumata a Piazza Sant’Agostino, nei pressi del centralissimo Corso Garibaldi, dove sono dovuti intervenire gli agenti delle volanti. Il tempestivo arrivo della polizia ha evitato il peggio. La lite, in particolare, ha visto protagonisti i due cittadini rumeni. Uno di loro aveva in mano un coltello e una persona è stata raggiunta da un fendente. A quel punto alcuni familiari del ferito sono intervenuti in suo aiuto e la rissa stava per degenerare. Chiamati i soccorsi, la vittima è stata portata in ospedale e fortunatamente non è in pericolo di vita. Avvertito il pm di turno, gli agenti, guidati dal dirigente delle Volanti Luciano Rindone, stanno cercando di ricostruire la dinamica della lite e stanno valutando la posizione di un cittadino rumeno che è stato accompagnato in questura.