Catanzaro, imbrattata l’auto dell’attivista Ltgb Davide Sgro

CATANZARO «Sono scosso e amareggiato. Non ho parole su questo perseguitare in continuazione solo per la mia libertà di parola e di espressione, non ho paura continuerò a parlare a parlarne di omofobia».

Così l’attivista catanzarese Lgbt, Davide Sgro, ha commentato sulla sua pagina Facebook le offese omofobe con le quali ignoti hanno imbrattato la sua auto, ritrovata vandalizzata questa mattina. Sgro da tempo si batte a difesa dei diritti delle persone omosessuali.

Un paio di giorni fa il portavoce della comunità omosessuale catanzarese era stato critico («Mi vergogno di essere calabrese», aveva detto nell’occasione) con le dichiarazioni rilasciate dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, nel corso della trasmissione La Zanzara su Radio24, contro il Dll Zan (qui la notizia).

Già nelle scorse settimane Davide aveva raccontato al Corriere della Calabria già diversi tentativi di aggressione. Prima i messaggi sui social, poi il lancio di sassi e gli sputi (qui l’intervista).