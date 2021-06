San Giovanni in Fiore, sequestrata una pista forestale abusiva

COSENZA I militari della Stazione Carabinieri Forestale di S.Giovanni In Fiore hanno posto sotto sequestro in località “ Nunziatella” di San Giovanni in Fiore (cs) una pista forestale lunga oltre cento metri. Il sequestro è stato effettuato a seguito di un controllo che ha fatto emergere come la pista sia stata realizzata mediante mezzo meccanico in un comprensorio boscato in assenza della necessaria e propedeutica autorizzazione di vincolo paesaggistico ambientale, idrogeologica e del permesso a costruire. Inoltre dall’acquisizione documentale presso la Regione Calabria effettuata dai militari è anche emerso che il tecnico incaricato ha presentato per tali lavori domanda di taglio dichiarando falsamente che il terreno era agrario mentre dagli accertamenti effettuati l’area interessata è composta da terreni boscati per i quali necessita un progetto di taglio e non una semplice comunicazione. Si è pertanto proceduto ad effettuare il sequestro della pista in terra battuta e a denunciare il proprietario e il tecnico che a vario titolo dovranno rispondere di realizzazione di pista senza le dovute autorizzazioni, deturpamento di bellezze naturali e falso ideologico.