Vaccinazioni “open” nel week end per maturandi e docenti

CATANZARO «Esami in sicurezza e tranquillità. È l’obiettivo dell’iniziativa “Vaccinarsi: un segno di ‘maturità'” promossa per il prossimo weekend dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissariale e Difesa e Croce rossa». Lo riferisce un comunicato della Protezione civile calabrese.

«Il 5 e il 6 giugno – è detto in una nota – i maturandi e i docenti potranno presentarsi nei vari punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio regionale, senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione, firmata dai genitori in caso di minore, e la copia di un documento di identità allegato. Da lunedì 7 giugno, invece, sarà il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un’autocertificazione firmata dalla madre o dal padre».