Lo strappo dei socialisti: «Inaccettabile la gestione delle candidature Pd-M5S»

COSENZA «Le evidenti fibrillazioni che si manifestano a livello nazionale all’interno del Pd oltre che nei rapporti con il Movimento 5stelle aggravano la difficile condizione del Centrosinistra Calabrese. Il Tavolo della Coalizione, aperto alle forze civiche, soltanto qualche giorno addietro aveva affermato due elementi fondamentali: la necessità di definire un progetto riformista e la designazione di un candidato a Presidente della giunta regionale dal profilo autenticamente politico. Le ultime vicende hanno completamente stravolto questa impostazione. È facile così che si possa aprire una fase nella quale primeggiano egoismi e frammentazioni che, di fatto, fanno emergere un gioco nominalistico con veti ed un logorante tatticismo con proposte di candidature e nomi detti e non detti». L’analisi appartiene a Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi. Che vede, in questa fase, una prospettiva preoccupante: «Questo modo di procedere – dice – sta compromettendo ogni possibilità di successo del centrosinistra, sia alla Regione che nella città di Cosenza».

«Le ragioni che hanno indotto Nicola Irto al ritiro – continua Incarnato – manifestano una dolosa incapacità di tenere unita la coalizione e di mettere in campo una proposta politica credibile e vincente. Abbiamo condiviso l’idea di una coalizione ampia che ovviamente avrebbe dovuto essere, però, l’esatto opposto di un dualismo Pd-M5S, che conduce inevitabilmente verso l’autoisolamento o una dannosa autosufficienza. È bene ricordare che la coalizione ha espresso posizioni chiare e non è assolutamente accettabile che la interlocuzione tra Pd e M5stelle possa cambiare le carte in corso d’opera e senza una valida motivazione».

È una questione di metodo, per il segretario regionale socialista: «Il candidato alla presidenza della Regione in Calabria e la scelta per la guida della città di Cosenza, è bene precisare, devono essere fatte sulla base di motivazioni che nulla hanno a che fare con l’idea di chi pensa di utilizzare la Calabria come merce di scambio nelle dinamiche politiche nazionali. Il profilo di queste scelte deve essere coerente ed affidabile per l’attuazione di un progetto riformista. Anche per questo non si può procedere con più tavoli, oltretutto a forte strabismo politico. Non si può continuare con tavoli che parlano un linguaggio a Cosenza, un’altro a Lamezia e un’altro ancora a Roma. Non è ammissibile che impunemente o in maniera autoreferenziale e immotivata si possa azzerare il pronunciamento che le forze riformiste del centrosinistra hanno consegnato, con condivisione unanime, a Francesco Boccia e Stefano Graziano. Né queste forze possono essere ignorate o escluse dal confronto che quasi in maniera carbonara il commissario provinciale del Pd di Cosenza avrebbe avviato per la costruzione di una indefinita e improbabile coalizione cosiddetta “sociale”».

La logica conclusione è che «stante così le cose, pur non avendo mai posto veti o dinieghi ad una alleanza con il M5S, le forze riformiste del centrosinistra non possono dare sostegno a nessuna scelta programmatica e di candidature su cui Pd e pentastallati possano convergere solo per gestire le tensioni e le competizioni correntizie interne alle loro stesse formazioni. Per quanto ci riguarda la sfida su cui vogliamo misurarci è ben altra: quella di fare affermare un governo capace di interpretare la domanda di cambiamento che la maggioranza degli elettori invoca sia per la Calabria che per la città di Cosenza».