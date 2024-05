Ponte sullo Stretto, Salvini: avanti per apertura cantieri entro il 2024

l’annuncio

ROMA «Io vado avanti non solo sul onte sullo Stretto che creerà migliaia di posti di lavoro in terre affamate di lavoro come la Sicilia e la Calabria, e la più grande operazione antimafia è creare lavoro e dare speranza ai ragazzi e ai figli del Sud». Lo dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, a Dritto e Rovescio. «Vado avanti con tutte le infrastrutture: l’alta velocità fra Torino e Lione, il tunnel del Brennero, il Mose a Venezia, ci sono ovunque i professionisti del no, quelli che non si deve fare niente e che hanno tenuto l’Italia ferma per anni. Ma siccome lo stipendio me lo pagano quelli che sono davanti al televisore, il mio lavoro e’ aprire i cantieri, fare strade, autostrade, ponti e dighe più moderne. L’obiettivo è aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto entro il 2024», conclude Salvini.