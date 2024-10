Cosenza, i nuovi contenitori per la spazzatura non fermano gli incivili: e sui marciapiedi spuntano wc e bidet – FOTO

spazzatour

COSENZA i nuovi cestini per la raccolta differenziata installati nei giorni scorsi in tutta la città non servono a cancellare le cattive abitudini punto ed è il sindaco stesso, Franz Caruso, a denunciare con tanto di foto l’abbandono indiscriminato anche di materiali ingombranti per le vie di Cosenza.

Nel frattempo, oltre che in centro città e nei quartieri periferici il centro storico si trova a vivere una condizione di disagio aggiuntivo legato ai lavori che stanno interessando il quartiere in queste settimane, con la chiusura al traffico veicolare di corso Telesio per l’intervento sui sottoservizi: difficile se non impossibile, per i mezzi di Ecologia Oggi, raggiungere le zone più interne di Cosenza vecchia, con il risultato di cumuli e cumuli di rifiuti come quelli fotografati stamattina e visibili nella foto di copertina.

Franz Caruso: sensibilizzare i cittadini al rispetto del bene comune

«La città continua, purtroppo, a dover fare i conti con comportamenti incivili e da censurare assolutamente» ha scritto ieri il sindaco sulla sua pagina facebook. «Ancora una volta siamo costretti a registrare nuovi e continui abbandoni, fuori da ogni logica e nel pieno dispregio delle regole, messi in atto da chi, sconsideratamente, abbandona in strada di tutto, persino sanitari, come è visibile da queste foto che mortificano il decoro della nostra città.

La solita striscia di rifiuti su via Caduti di via Fani, in pieno centro, leva spazio ai parcheggi



È fondamentale – ha aggiunto Franz Caruso – denunciare pubblicamente chi si sbarazza in modo irresponsabile di questo genere di ingombranti, ma è altrettanto importante insistere in un’opera di sensibilizzazione dei cittadini che devono, invece, dimostrare un maggiore rispetto per il bene comune e smaltire i rifiuti secondo le regole e all’insegna della legalità». (euf)

Sacchi neri in piazza Riforma (foto di Alessandra Bresciani, consigliera comunale)



