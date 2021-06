Violenta grandinata si abbatte sul Pollino, due abitazioni evacuate a Morano

CASTROVILLARI Una violenta grandinata oggi pomeriggio si è abbattuta per circa mezzora sul comprensorio del Pollino e nella zona di Cassano. Ingenti i danni causati alle colture agricole di stagione nella zona pianeggiante, soprattutto in contrada Cammarata e Garda, dove si registrano molti danni agli impianti di pesche e nettarine. Anche i tanti e pregiati vigneti presenti, soprattutto nella zona collinare del monte di Cassano, dove insistono impianti ricadenti nei territori di Cassano, Castrovillari e Frascineto, hanno subito danni. Numerose le richieste di intervento pervenute ai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari soprattutto per allagamenti. Due abitazioni a Morano sono state evacuate per pericolo di frana.