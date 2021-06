Conte: «Intesa con il Pd. Il candidato in Calabria sarà espressione della società civile»

ROMA «In Calabria per battere il centrodestra dobbiamo offrire qualcosa di più per il risveglio e il riscatto. Dobbiamo valorizzare le energie della Calabria in un campo ampio di centrosinistra dove ci sarà anche il M5s come pilastro». Lo ha detto Giuseppe Conte a “Mezz’ora in più”, su Rai Tre. «Sulla Calabria stiamo facendo un gran lavoro, insieme al Partito democratico abbiamo costruito le premesse per avere un candidato comune, espressione della società civile».

Settimana decisiva

La prossima settimana, il segretario Pd Enrico Letta e il leader designato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte hanno annunciato una comune sortita in Calabria. Alla base della trasferta ci sarà il sondaggio sulla possibile alleanza tra le parti politiche e sui nomi. L’ex premier è particolarmente attivo in Calabria e ottimista sull’esito del confronto con i dem. In queste ore sono in corso diversi contatti Pd e M5s, con la discussione che si è estesa anche al prossimo voto per il sindaco di Cosenza per tentare di individuare soluzioni comuni.