Martedì la presentazione del nuovo disciplinare di produzione per le clementine di Calabria Igp

l’appuntamento

Il Consorzio IGP Calabria, con il patrocinio del Comune di Corigliano Rossano e il supporto della Regione Calabria e del Ministero dell’Agricoltura, è «lieto di annunciare l’evento di presentazione del Nuovo Disciplinare di Produzione per le Clementine di Calabria IGP». L’evento si terrà martedì 14 maggio alle ore 18 presso il suggestivo scenario del Salone degli Specchi del Castello Ducale. La presentazione del nuovo disciplinare riveste «un’importanza cruciale nel contesto della valorizzazione e della tutela del patrimonio agricolo della nostra regione. Il Consorzio IGP Calabria, con il supporto della Regione e del Ministero, ha lavorato diligentemente per introdurre significative innovazioni volte a garantire e migliorare ulteriormente la qualità e l’autenticità delle Clementine di Calabria IGP». Tra le novità più rilevanti del nuovo disciplinare si annoverano «criteri rigorosi e standard elevati che mirano a preservare e promuovere le caratteristiche uniche e inconfondibili di questo frutto pregiato. Tale processo di rinnovamento è stato sottoposto alla vigilanza attenta di un comitato tecnico di esperti del settore, garantendo così un approccio basato sulla scienza e sull’esperienza».

Predisposta anche una navetta

L’evento vedrà la partecipazione di eminenti figure istituzionali, tra cui rappresentanti ministeriali e del dipartimento agricoltura della Regione Calabria, che condivideranno con i componenti del Consorzio l’importanza di questo passo significativo verso l’eccellenza nella produzione agricola. Per agevolare la partecipazione al grande evento, l’organizzazione ha predisposto un servizio navetta che collegherà la località di S.Antonio al Castello Ducale, offrendo così un’opportunità di accesso comoda e sicura per tutti i partecipanti. Il Consorzio IGP Calabria auspica «una massiccia partecipazione da parte di operatori del settore agricolo, giornalisti, esperti del settore alimentare e tutti coloro che condividono la passione per l’eccellenza nella produzione agricola».