“Straordinari” al Consiglio regionale prima di Natale: parte la full immersion sul Bilancio

il punto

REGGIO CALABRIA “Straordinari” al Consiglio regionale. Full immersion a Palazzo Campanella nella settimana che precede lo stop per le festività di Natale. Agenda fittissima all’Astronave, perché la sessione di bilancio entrerà nel vivo con due sedute della Commissione ad hoc, la seconda, e verosimilmente con la seduta del Consiglio regionale che approverà definitivamente la manovra varata nelle scorse settimane dalla Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto. Si parte lunedì, in seconda Commissione, e si replica il 18 dicembre, con la chiusura della pratica e l’esame degli eventuali emendamenti: i documenti contabili – tra questi anche il bilancio previsionale del Consiglio regionale – lunedì saranno all’esame anche della commissione speciale Vigilanza. Nel complesso – come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria – il Bilancio della regione Calabria per il triennio 2025-2027 vale 6,8 miliardi, di questi “liberi” poco più di 800 milioni, con la sanità che da sola assorbe il 64% delle risorse: una manovra al solito “ingessata” che sconta le storiche ristrettezze legate alle emergenze territoriali ma anche un peso sempre più consistente dei vincoli imposti dallo Stato centrale e dall’ultima manovra finanziaria del governo. Secondo quanto si apprende da fonti del centrodestra, il Bilancio dovrebbe approdare in aula per l’ok definitivo tra il 19 e 20 dicembre, ma la data sarà definita ufficialmente nella Conferenza dei capigruppo convocata dal presidente Filippo Mancuso lunedì. Lunedì, del resto, è una giornata davvero piena, con le sedute anche della Commissione anti-‘ndrangheta: martedì invece si riuniscono la terza e la quarta Commissione, mercoledì la quinta e la sesta Commissione. (a. cant.)

