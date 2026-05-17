Ex Lsu-Lpu Calabria, la vertenza Usb arriva al confronto con il ministro Zangrillo

pubblico impiego

LAMEZIA TERME La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Lsu-Lpu della Calabria ha prodotto un risultato politico significativo, portando la vertenza al centro dell’attenzione istituzionale nazionale. Nella giornata di oggi, nonostante il cambio di sede imposto al presidio organizzato a Lamezia Terme, una delegazione dell’Usb Pubblico Impiego Calabria e dei lavoratori ex Lsu-Lpu è stata ricevuta dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo. Pur all’interno di un’agenda particolarmente fitta di impegni, il ministro ha scelto di dedicare un momento di confronto diretto con i rappresentanti dei lavoratori, ascoltando le problematiche che da anni interessano migliaia di persone in Calabria. Determinante – secondo quanto riferito dall’USB – è stato anche il ruolo svolto dalla questura di Catanzaro, la cui interlocuzione e mediazione istituzionale hanno consentito di creare le condizioni per l’incontro. Nel corso del confronto, la delegazione sindacale ha posto all’attenzione del ministro le principali questioni ancora irrisolte. Tra queste, il riconoscimento integrale dei contributi previdenziali maturati in oltre vent’anni di attività nelle pubbliche amministrazioni, il completamento dell’orario di lavoro per il personale ancora in servizio e la necessità di garantire trattamenti economici e pensionistici adeguati al lavoro effettivamente svolto. Il ministro Zangrillo ha confermato la volontà di affrontare una vertenza che si trascina da molti anni, ribadendo gli impegni già assunti nei confronti dei lavoratori. Per l’Usb, l’incontro rappresenta un passaggio importante, reso possibile dalla determinazione dimostrata dalle lavoratrici e dai lavoratori che hanno partecipato alla mobilitazione di Lamezia Terme. La vertenza degli ex Lsu-Lpu resta dunque aperta, ma la giornata di oggi conferma come l’iniziativa e l’organizzazione dei lavoratori possano continuare a portare all’attenzione delle istituzioni una questione che coinvolge migliaia di famiglie calabresi.