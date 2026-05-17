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Taekwondo, giovani talenti in gara al Palagallo di Catanzaro per il campionato regionale

Mascaro: «Un appuntamento fondamentale in vista del Kim e Liù di Roma»

Pubblicato il: 17/05/2026 – 21:00
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Taekwondo, giovani talenti in gara al Palagallo di Catanzaro per il campionato regionale

CATANZARO Si è svolto al Palagallo il torneo regionale di taekwondo Fita Calabria riservato alle categorie Beginners, Children e Kids, con la partecipazione di bambini dai 6 ai 10 anni. Inserita tra le attività istituzionali del Comitato regionale Fita Calabria, l’iniziativa si è svolta a poche settimane dal torneo internazionale “Kim e Liù” di Roma, con l’obiettivo di permettere ai giovani atleti calabresi di testare corazze e caschetti elettronici prima dell’importante appuntamento in programma al Foro Italico. La manifestazione odierna ha coinvolto società sportive, tecnici e famiglie provenienti da tutta la Calabria, in una giornata di sport e formazione agonistica dedicata ai più piccoli, chiamati a confrontarsi con le prime esperienze di combattimento ufficiale all’interno di un contesto organizzato e controllato. Le prime quattro società classificate sono state: Taekwondo Leuzzi, Hornets Taekwondo, Fun Sport Center e Taekwondo in Fiore. «Questo torneo – ha dichiarato il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro – ha avuto un valore molto importante sotto il profilo tecnico e formativo. Abbiamo voluto offrire ai bambini calabresi la possibilità di arrivare preparati al “Kim e Liù” di Roma, consentendo loro di familiarizzare con le attrezzature elettroniche e con il clima della competizione. Sono attività che il nostro Comitato propone più volte durante l’anno, proprio per accompagnare i più piccoli nei primi passi dell’agonismo». «L’obiettivo – ha aggiunto Mascaro – è stato raggiunto pienamente. Tutti i tempi organizzativi sono stati rispettati e si è visto un agonismo sano, corretto e sereno. Desidero ringraziare le società sportive, i tecnici e soprattutto le famiglie presenti sugli spalti, che hanno collaborato con grande senso di responsabilità, permettendo il regolare svolgimento di tutte le procedure e – ha concluso il presidente del Comitato Fita Calabria – contribuendo alla riuscita della manifestazione».

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