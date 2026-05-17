Internazionali, Sinner re di Roma: sconfitto Ruud in finale

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ROMA Jannik Sinner trionfa per la prima volta agli Internazionali d’Italia. Davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 50 anni esatti dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976, il numero uno della classifica Atp ha sconfitto in finale al Foro Italico il norvegese Casper Ruud (numero 25) con il punteggio di 6-4, 6-5. Sinner ha ottenuto la 34esima vittoria consecutiva, il suo 29esimo titolo a livello ATP, il quinto Masters 1000 del 2026 (dopo Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid), diventando il secondo giocatore ad aver conquistato tutti e 9 i ‘1000’ in carriera, dopo Djokovic che completò il ‘Career Golden Masters’ a Cincinnati nel 2018, all’età di 31 anni. Il Capo dello Stato, insieme ad Angelo Binaghi e Adriano Panatta, ha consegnato il Trofeo a Jannik Sinner, vincitore della edizione 2026 degli Internazionali d’Italia.