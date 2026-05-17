Il “mantra” dell’unità e i messaggi (distensivi) tra Tajani e Occhiuto. Il “film” del congresso di Forza Italia

la reunion azzurra

LAMEZIA TERME Arrivano al Palasport di Lamezia Terme in tempi diversi, e subito fioccano i retropensieri, quelli che anche la stampa nazionale negli ultimi mesi alimenta sulla futura leadership di Forza Italia. Prima arriva Antonio Tajani, insieme a Francesco Cannizzaro e agli “ospiti d’onore” del congresso calabro di Fi Stefania Craxi e il ministro Paolo Zangrillo. Dopo 10 minuti, mentre Tajani si sottopone al fuoco di fila delle domande dei giornalisti, ecco materializzarsi il presidente della Regione e vicesegretario azzurro Roberto Occhiuto indicato come futuro competitor di Tajani per la guida di Fi nel nuovo corso del rinnovamento “imposto” dalla famiglia Berlusconi. Una sfasatura temporale che qualche analista subito si affretta a definire un segnale eloquente. Poi però ecco che Tajani e Occhiuto si incontrano e si salutano, si abbracciano, sorridono, siedono al tavolo di presenza e spesso sono scoperti da flash a confabulare amabilmente. Sono loro due i grandi protagonisti del congresso regionale di Forza Italia, insieme ovviamente a Cannizzaro che riceve il mandato bis con un’acclamazione unitaria, al fondo di un congresso che già alla vigilia non riservava sorprese e infatti non ne ha riservato. Alla fine, da Tajani a Occhiuto, da Zangrillo a Craxi a Cannizzaro e alla ventina di interventi tra parlamentari, consiglieri e assessori regionali e coordinatori territoriali, il “mantra” è l’unità del partito. Lo sottolinea del resto anche lo stesso Occhiuto nel suo intervento, parlando di festa per Forza Italia e per Cannizzaro, e lo rimarcano anche le dichiarazioni che i big si scambiano, tra un “Antonio” detto più volte da Occhiuto rivolgendosi a Tajani a un “Roberto” ricambiato da Tajani a Occhiuto. «Non cerco incarichi, voglio solo fare da stimolo al partito affinché torni quello liberale creato da Berlusconi, tutti uniti come avrebbe voluto Berlusconi ma anche tutti capaci di saper difendere la sua lezione e di attualizzarla», dice Occhiuto che ricorda poi l’aiuto di Tajani quando si è trattato di reclutare i medici cubani: «Eravamo sotto Natale e Antonio fece aprire l’ambasciata. Senza il suo intervento avremmo dovuto chiudere gli ospedali». «Giusti gli stimoli di Roberto, sono d’accordo con lui», di rimando Tajani che comunque ricorda come Forza Italia «è un partito liberale, riformista, garantista, europeista». Insomma, messaggi di distensione, semmai ce ne fosse stato bisogno.

Nel “cuore” del congresso

Se poi le cose cambieranno e sarà “duello”, si vedrà a tempo debito (il 2027, per intenderci), ma oggi la storia racconta di un congresso che, nel più classico stile forzista-berlusconiano, è una rutilante prova di unità, orgoglio e identità. L’immagine della famiglia, quella che lo stesso Cannizzaro rimarca nel suo intervento dopo la nuova investitura, ed è Cannizzaro che dà la cifra del messaggio che si vuole imprimere alla giornata con una decina di minuti dedicati solo ai ringraziamenti, uno per uno, compresi i suoi cari. Il congresso è anche lo sprint alla sua corsa per diventare sindaco di Reggio Calabria: «Cannizzaro metterà finalmente fine al malgoverno della sinistra», dice Tajani, mentre Occhiuto evidenzia «il grande gesto di generosità di Ciccio, che avrebbe ben potuto aspirare a diventare sottosegretario o viceministro», e Zangrillo parla di Cannizzaro come di «un leone sempre pronto a difendere gli interessi della Calabria». Ma il congresso regionale è anche una lunga carrellata di momenti significativi, caratterizzati da ringraziamenti e ricordi che si affastellano da un intervento all’altro nella sottolineatura di un «gioco di squadra che da anni Forza Italia profonde in maniera vincente in Calabria, grazie a una nuova narrazione della regione, quella impressa dal governatore Occhiuto», dicono dal palco praticamente tutti i big azzurri. Non manca chi doverosamente rende omaggio a Jole Santelli la prma presidente donna della Regione e anche a lungo coordinatrice regionale di Forza Italia, il cui ricordo non si sbiadisce. E non manca il riconoscimento al lavoro del predecessore di Cannizzaro, Peppe Mangialavori, oggi presidente della commissione più importante della Camera, quella del Bilancio, e coralmente apprezzato per aver creato le basi per i successi attuali del partito in Calabria: «Non lo dico per autocompiacimento, ma negli ultimi anni, dopo essere stata governata con spirito predatorio, la Calabria è positivamente cambiata, è stata stravolta e i calabresi ne sono coscienti dimostrandolo con gli ultimi voti», affermerà Mangialavori. Lo scatto emotivo diventa poi forte e coinvolgente quando interviene il senatore Mario Occhiuto, che con orgoglio parla di Forza Italia Calabria come di «un laboratorio anche per il partito nazionale, perché qui si può sperimentare quel 20% di consenso che è il nostro obiettivo». E poi il “padrone di casa”, Emanuele Ionà, che riceve da Occhiuto il “regalo” finale, l’accoglimento della sua dea di fare nell’area del Palazzetto di Lamezia una Cittadella regionale dello sport con il primo centro per sport paralimpici nel Mezzogiorno: «Non è un caso che questa giornata la celebriamo qui, in questo luogo simbolo», ricorda Ionà. È di fatto la chiusura del congresso, tra la storica colonna sonora di Forza Italia, gli applausi e i cori della numerosa platea che ha affollato il Palasport di Lamezia (oltre duemila le presenze censite) . (redazione@corrierecal.it)

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