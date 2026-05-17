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Occhiuto: «Non cerco incarichi, voglio concludere il lavoro alla Regione. Ma voglio fare azione di stimolo in Fi»

Il presidente della Giunta regionale e vicesegretario di Forza Italia: «Fare del partito quella creatura innovativa immaginata da Berlusconi»

Pubblicato il: 17/05/2026 – 11:50
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Occhiuto: «Non cerco incarichi, voglio concludere il lavoro alla Regione. Ma voglio fare azione di stimolo in Fi»

LAMEZIA TERME  «Io cerco semplicemente di discutere e di far discutere all’interno di Forza Italia e del centrodestra. Non cerco incarichi, anche perché sono stato rieletto pochi mesi fa e ho davanti ancora cinque anni alla guida della Regione. Voglio concludere il lavoro che ho iniziato, ma allo stesso tempo continuare a svolgere un’azione di stimolo all’interno del mio partito e della coalizione”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, al congresso regionale di Forza Italia a Lamezia Terme.  «Credo infatti – ha proseguito Occhiuto – che elementi di maggiore riformismo e di liberalismo debbano essere portati da Forza Italia come valore aggiunto per un centrodestra capace di tornare a vincere anche in futuro. La nostra coalizione viene spesso percepita dai giovani come una coalizione “ingiallita”, ancora troppo legata a vecchi retaggi, soprattutto sui temi dei diritti civili. A volte il centrodestra — e anche il mio partito — si dimostra forse troppo sensibile alle istanze delle corporazioni: penso ai medici di medicina generale, penso ai tassisti. Le corporazioni vanno ascoltate, ed è giusto farlo, ma poi le riforme devono essere scritte guardando ai bisogni dei cittadini».

«Far tornare Fi quella creatura innovativa immaginata da Berlusconi»

Occhiuto ha quindi aggiunto:  «In Calabria abbiamo realizzato diverse riforme, quella dei consorzi di bonifica, quella del sistema idrico, quella dei rifiuti. Ogni volta che abbiamo avviato queste riforme ci sono state inizialmente resistenze e anche impopolarità, ma erano riforme necessarie. Ecco, io vorrei che questo metodo fosse preso in considerazione anche a livello nazionale, per fare tornare Forza Italia quella creatura innovativa, moderna e liberale che aveva immaginato Silvio Berlusconi. E vorrei anche un centrodestra — oggi ottimamente guidato da Giorgia Meloni, che ha un carisma straordinario — più aperto alle sensibilità di chi chiede maggiore libertà, più liberismo nell’economia».  (a. c.)

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