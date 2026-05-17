Catanzaro, auto perde il controllo e investe una donna: due feriti

il sinistro

CATANZARO Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta questa mattina alle prime luci dell’alba in Piazza Garibaldi, nel quartiere marinaro del capoluogo, a seguito di un incidente stradale. Coinvolta nel sinistro una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo investendo una giovane donna e terminando successivamente la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata dall’evento. Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera in codice rosso. Sul posto presente la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e gli accertamenti utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato