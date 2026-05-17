Forza Italia Calabria, acclamazione per il bis di Cannizzaro: «Con me una grande squadra»

il congresso

LAMEZIA TERME Il congresso regionale di Forza Italia ha eletto, per acclamazione, Francesco Cannizzaro segretario regionale del partito. Cannizzaro, confermato nella carica, era sostenuto da una mozione unitaria, letta nel corso della convention da Stefania Craxi, capogruppo di Fi al Senato, in qualità di presidente del congresso. «La Calabria ha una sola straordinaria famiglia, quella di Forza Italia», ha esordito nel suo intervento dopo l’elezione Cannizzaro ringraziando anzitutto il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, la stessa Craxi, il ministro Paolo Zangrillo. E poi il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che Cannizzaro ha definito «il sindaco della Calabria. Non eravamo abituati a vedere il presidente della Calabria in testa alle valutazioni nazionali: è il miglior presidente del regionalismo nella storia». Con la voce rotta dall’emozione, Cannizzaro ha quindi ringraziato la sua famiglia: «Mia madre e mio padre, le mie sorelle, i miei nipoti, i miei collaboratori». E poi «i miei alleati: Wanda Ferro, Domenico Furgiuele e Pino Galati, saggio ed esperto. Cannizzaro ha poi salutato, uno per uno, tutti i dirigenti e i rappresentanti istituzionali di Forza Italia: «Tra i tanti primati che ha – ha rimarcato – la Calabria ha quello di avere il gruppo consiliare alla Regione più numeroso ed è anche il primo in termini di qualità e competenza. E poi Arruzzolo, Gentile e in particolare Peppe Mangialavori, che prima di me ha fatto uno straordinario lavoro e se oggi siamo qui è anche merito suo. Ringrazio — quando tra una settimana diventerò sindaco di Reggio — il senatore Mario Occhiuto. E poi l’europarlamentare Princi, mia cugina». E ancora: «Grazie per questo momento unitario, che mi rafforza, ci rafforza e ci rende protagonisti per il futuro. So – ha aggiunto Cannizzaro – di poter contare su questa grande squadra che, in maniera unitaria, mi ha riconfermato nella carica ed è stata capace di creare un modello che altri colleghi del partito hanno adottato. Da oggi parte una nuova stagione di Forza Italia Calabria, che deve alimentare la speranza di questa terra. In passato ci si vergognava di essere calabresi, invece oggi c’è una nuova narrazione della Calabria e siamo orgogliosi di questo. Continueremo a lavorare per realizzare il sogno di risollevare la Calabria». Infine, un ringraziamento a Tajani: «Se oggi celebriamo qui il primo congresso è perché – ha spiegato Cannizzaro – il nostro leader nazionale ha deciso di cambiare lo Statuto e favorire la democrazia». E un ultimo pensiero a Silvio Berlusconi: «Un grande statista, dalla cui eredità dobbiamo continuare», ha sostenuto Cannizzaro. In chiusura, un passaggio sulla sfida elettorale che l vede impegnato a Reggio Calabra: «Mi candido non per motivi personali ma per sbandierare la bandiera di Forza Italia e del centrodestra per continuare a far sognare questa terra». (a. c.)

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