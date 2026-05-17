Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il ferimento
Napoli, 15enne ferito con colpi d’arma da fuoco
Il ragazzo si è recato stanotte in ospedale
Pubblicato il: 17/05/2026 – 13:44
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un 15enne si è presentato al Pronto soccorso di Napoli con una ferita da colpi d’arma da fuoco a una gamba. Il ferimento sarebbe accaduto intorno alle 3 di stanotte, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Napoli sono stati chiamati ad intervenire presso l’ospedale Pellegrini dove era appena stato ricoverato il ragazzino. Non è in pericolo di vita, il giovane ha fornito la sua versione dei fatti che è al vaglio degli investigatori che stanno cercando di verificare la credibilità del racconto. Sul caso indagano gli agenti dell’ufficio prevenzione generale.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali