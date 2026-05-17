Noi Moderati si congratula con Cannizzaro, Galati: «Ora un tavolo per rafforzare il centrodestra calabrese»

il congresso

LAMEZIA TERME «Desidero rivolgere, a nome mio personale e di Noi Moderati Calabria, le più sincere congratulazioni al senatore Francesco Cannizzaro per il primo congresso regionale di Forza Italia in Calabria e per il percorso politico che conferma la sua guida autorevole del partito nella nostra regione». Lo dichiara l’on. Pino Galati, coordinatore regionale di Noi Moderati Calabria e vicepresidente vicario nazionale del partito, in occasione del primo congresso regionale di Forza Italia celebrato a Lamezia Terme. Il congresso prevede una mozione unitaria per la riconferma di Francesco Cannizzaro alla guida degli azzurri in Calabria.

«FI e Noi Moderati condividono una visione comune»

«A Francesco Cannizzaro va riconosciuto il merito di aver guidato Forza Italia in Calabria con equilibrio, radicamento territoriale e capacità di sintesi, contribuendo a rafforzare l’area moderata e popolare del centrodestra. Il suo lavoro rappresenta un punto di riferimento importante per tutto il campo politico che si riconosce nei valori della responsabilità, del buon governo, della centralità della persona, della famiglia, dell’impresa e dei territori». «Forza Italia e Noi Moderati — prosegue Galati — appartengono alla stessa grande famiglia politica europea, quella del Partito Popolare Europeo, e condividono una visione comune fondata sul riformismo, sul popolarismo, sull’europeismo e sulla necessità di costruire risposte concrete per cittadini, famiglie, giovani, imprese e comunità locali».

Gli auguri di buon lavoro

«Per queste ragioni auspichiamo che, già nelle prossime settimane, possa nascere un tavolo di lavoro comune tra Forza Italia e Noi Moderati sulle principali tematiche care ai nostri partiti: sviluppo della Calabria, infrastrutture, sanità, lavoro, politiche sociali, crescita dei territori e rafforzamento della rappresentanza moderata nel centrodestra. Un confronto stabile e costruttivo può contribuire a consolidare un’area politica ampia, responsabile e coerente, capace di parlare a tutti coloro che si riconoscono in una visione liberale, popolare, cristiana e moderata della società». «Al senatore Francesco Cannizzaro, ai dirigenti, agli amministratori e a tutta la comunità di Forza Italia Calabria rivolgo dunque i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che, nel rispetto delle rispettive identità, sapremo continuare a collaborare per rafforzare il centrodestra, dare stabilità all’azione politica e costruire nuove opportunità per la Calabria e per i calabresi».

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