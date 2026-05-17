Modena, Mattarella e Meloni visitano i feriti

l’incontro

Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni sono arrivati a Bologna all’ospedale Maggiore dove sono ricoverati due coniugi feriti nell’investimento di ieri pomeriggio a Modena. Il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno poco prima fatto visita ai ricoverati all’ospedale di Baggiovara (Modena) dove si sono intrattenuti circa una mezz’ora. Anche a Bologna la visita è strettamente privata. I due pazienti, coniugi 55enni, restano in condizioni gravi e si trovano ancora in prognosi riservata. All’ospedale Maggiore è arrivato a piedi anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Il presidente di Regione Michele de Pascale era nella delegazione arrivata da Modena con Mattarella e Meloni. All’interno della struttura sanitaria sono presenti anche il figlio della coppia, residente nel Modenese, un amico di famiglia e il nonno del ragazzo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, all’ospedale civile di Baggiovara l’equipe di medici che ha in cura i feriti. «Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli – ha aggiunto il capo dello Stato – di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini».

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