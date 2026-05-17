Gp Catalogna, Di Giannantonio vince in una gara piena di incidenti

Motomondiale

Brutto incidente nel Gran Premio di Catalogna a Barcellona, sesta gara del Motomondiale. La gara è stata interrotta al giro 12 per bandiera rossa dopo che alla curva 10, Pedro Acosta ha ‘rotto’ improvvisamente il rettilineo, Alex Marquez pilota della Ducati Team Gresini, lo ha poi preso ed è caduto. La sua moto è andata distrutta e la gara è stata subito fermata dopo lo scontro in pista. Con la caduta, la moto di Marquez è volata via e la ruota anteriore ha colpito la moto di Di Giannantonio. Come comunicato dalla direzione di gara, Alex Marquez (portato subito via in ambulanza) e tutti i piloti rimasti coinvolti nell’incidente sono coscienti. La gara è poi ripartita sulla distanza di 13 giri, con posizioni cristallizzate all’undicesimo giro. Fabio Di Giannantonio su Ducati vince il Gp di Catalogna a Barcellona, la sua seconda vittoria in MotoGp, in una gara maledetta piena di incidenti e con due bandiere rosse con il brutto incidente in cui hano avuto la peggio Alex Marquez e Zarco che “non è in condizioni critiche”. Sul podio si piazzano anche Mir e Aldeguer.