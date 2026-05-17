Craxi: «Oggi la Calabria non è più un problema ma un esempio di visione strategica»

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LAMEZIA TERME «Oggi la Calabria non è più problema, ma un esempio di visione strategica. È questa la cifra del cambiamento che Roberto Occhiuto ha saputo costruire. Io stessa, nel mio ruolo di capogruppo, sto approfondendo l’iniziativa promossa da Roberto, il “reddito di merito”, per capire come possa essere mutuata e valorizzata anche a livello nazionale. È una misura innovativa, volta a trattenere il capitale umano, investire sul merito e legare il diritto allo studio a una prospettiva concreta di permanenza e crescita del nostro Paese». Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, intervenendo a Lamezia Terme al congresso regionale di Forza Italia Calabria, di cui ha presieduto i lavori. «Quando mi è stato proposto di presiedere quest’assise regionale – ha proseguito – ho accettato subito con entusiasmo. A questa regione mi unisce un sincero sentimento di stima e apprezzamento, così come a tutto il suo gruppo dirigente, forte e autorevole, capace di distinguersi anche sul piano parlamentare nazionale. Cannizzaro ha risposto alla chiamata della sua città, quella Reggio Calabria che mio padre immaginava dovesse essere la capitale del Mediterraneo. Sono certa che si dedicherà con successo alla sua rinascita. È altrettanto farà alla guida del nostro partito in regione, dopo questa investitura popolare, proseguendo sulla strada dei risultati e dei successi raggiunti, che sono un esempio virtuoso a cui tutti noi dobbiamo guardare con ammirazione e gratitudine», ha concluso Craxi. (c. a.)

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