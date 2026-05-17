Nova in Calabria, Orrico (M5S): «Buona partecipazione, aperto il cantiere dell’alternativa alle destre»

Campo progressista

Si sono svolti nel fine settimana appena trascorso anche in Calabria – da Palmi a Lamezia Terme da Rende a Vibo Valentia – quattro dei cinque eventi di Nova, il cantiere di idee del Movimento 5 stelle volto a costruire dal basso il programma da proporre al campo progressista alle prossime elezioni politiche del 2027. Buona la partecipazione di cittadini e cittadine calabresi, sia fra gli iscritti pentastellati che fra i non iscritti provenienti dalla società civile, che hanno dato vita agli incontri organizzati dai team locali di Nova delle cinque province. L’esperimento consisteva nel dibattere e raccogliere le proposte dei partecipanti riguardanti le esigenze del Paese e quali ricette utilizzare per far fronte alle criticità in modo da poter costruire un’alternativa alle destre. Questi contributi verranno infine codificati nell’ultimo passaggio di Nova che si terrà a settembre per il documento finale da portare al tavolo del campo progressista. Fra i temi più discussi, e sentiti, negli incontri calabresi la sanità, il lavoro, i trasporti, il welfare, lo spopolamento ed il futuro dei giovani.

«Grazie innanzitutto ai team locali che hanno reso possibile questi eventi – dice Anna Laura Orrico, deputata e coordinatrice regionale del Movimento 5 stelle presente in tutti gli incontri – ed a quanti, da esterni, si sono voluti confrontare con noi. Abbiamo assistito ad un laboratorio di partecipazione orizzontale davvero molto interessante che riconcilia i cittadini con la politica. Non resta che portare avanti queste istanze: saranno le idee che ci aiuteranno a dar vita ad una visione da proporre agli italiani per mandare a casa queste destre».

L’ultimo appuntamento di Nova in Calabria si svolgerà a Crotone il prossimo 20 maggio.