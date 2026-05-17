Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:34
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

Campo progressista

Nova in Calabria, Orrico (M5S): «Buona partecipazione, aperto il cantiere dell’alternativa alle destre»

L’ultimo appuntamento si svolgerà a Crotone il prossimo 20 maggio

Pubblicato il: 17/05/2026 – 17:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nova in Calabria, Orrico (M5S): «Buona partecipazione, aperto il cantiere dell’alternativa alle destre»

Si sono svolti nel fine settimana appena trascorso anche in Calabria – da Palmi a Lamezia Terme da Rende a Vibo Valentia – quattro dei cinque eventi di Nova, il cantiere di idee del Movimento 5 stelle volto a costruire dal basso il programma da proporre al campo progressista alle prossime elezioni politiche del 2027. Buona la partecipazione di cittadini e cittadine calabresi, sia fra gli iscritti pentastellati che fra i non iscritti provenienti dalla società civile, che hanno dato vita agli incontri organizzati dai team locali di Nova delle cinque province. L’esperimento consisteva nel dibattere e raccogliere le proposte dei partecipanti riguardanti le esigenze del Paese e quali ricette utilizzare per far fronte alle criticità in modo da poter costruire un’alternativa alle destre. Questi contributi verranno infine codificati nell’ultimo passaggio di Nova che si terrà a settembre per il documento finale da portare al tavolo del campo progressista. Fra i temi più discussi, e sentiti, negli incontri calabresi la sanità, il lavoro, i trasporti, il welfare, lo spopolamento ed il futuro dei giovani.

«Grazie innanzitutto ai team locali che hanno reso possibile questi eventi – dice Anna Laura Orrico, deputata e coordinatrice regionale del Movimento 5 stelle presente in tutti gli incontri – ed a quanti, da esterni, si sono voluti confrontare con noi. Abbiamo assistito ad un laboratorio di partecipazione orizzontale davvero molto interessante che riconcilia i cittadini con la politica. Non resta che portare avanti queste istanze: saranno le idee che ci aiuteranno a dar vita ad una visione da proporre agli italiani per mandare a casa queste destre».
L’ultimo appuntamento di Nova in Calabria si svolgerà a Crotone il prossimo 20 maggio.

Argomenti
ANNA LAURA ORRICO
CALABRIA
elezioni politiche 2027
In evidenza
MOVIMENTO CINQUE STELLE
Nova
PROGRAMMA
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x