Domotek da sogno: Belluno ko 3-0, il PalaCalafiore esplode e la Serie A2 diventa realtà

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REGGIO CALABRIA Una vittoria netta, autoritaria e dal valore storico. La Domotek Volley Reggio Calabria supera con un convincente 3-0 il Belluno Volley in Gara 3 della finale playoff e conquista una straordinaria promozione in Serie A2. Al PalaCalafiore, trascinata da un pubblico caloroso e partecipe, oltre 7 mila tifosi, la formazione reggina chiude i conti con i parziali di 25-22, 25-19 e 25-23, coronando una stagione da incorniciare. Il successo rappresenta il punto più alto di un percorso costruito con pazienza, programmazione e visione. La società, nata soltanto tre anni fa, ha saputo crescere rapidamente, rafforzando il roster, consolidando l’organizzazione e creando un rapporto sempre più stretto con la città di Reggio Calabria. La promozione in Serie A2 certifica la bontà del progetto Domotek e proietta il club, guidato dal mister Antonio Polimeni, in una dimensione di assoluto prestigio. Davanti, a separare i reggini dal massimo campionato, resta soltanto la SuperLega, il tempio della pallavolo italiana. Una notte indimenticabile, vissuta insieme ai propri tifosi, che segna una pagina storica per lo sport reggino e apre nuove, entusiasmanti prospettive per il futuro della Domotek.

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