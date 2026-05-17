Playoff Serie B, Catanzaro travolge il Palermo con un netto 3-0

La gara di andata

CATANZARO Finisce con un 3-0 senza storia la gara 1 delle semifinali play off tra Catanzaro e Palermo, risultato mai in discussione che inverte i pronostici iniziali. Aquilani lancia capitan Iemmello dal primo minuto e sceglie Alesi sulla sinistra al posto di Di Francesco. Inzaghi conferma la formazione annunciata con il recupero di Palumbo. Pronti via, alla prima azione i giallorossi passano avanti dopo un minuto: cross dalla destra di Favasuli e incornata perfetta di Iemmello dal centro dell’area. Il gioco viene sospeso qualche minuto per lancio di fumogeni nella bolgia di un Ceravolo sold out. Alla ripresa, il Palermo sembra aver subito il colpo e i giallorossi ne approfittano: al quindicesimo arriva il raddoppio di capitan Iemmello che, sugli sviluppi di corner, colpisce di testa tutto solo sul primo palo sfruttando la spizzata di Brighenti. Sull’onda emotiva, il Catanzaro non si ferma e ha un’altra occasione con Pittarello che lanciato in area spara alto sopra la traversa. E ancora è Pontisso, dopo una bella cavalcata, a sfiorare il palo con un tiro a giro da lontano. I giallorossi chiudono bene i varchi e tengono il pallino del gioco, per il Palermo la prima azione degna di nota arriva solo al quarantesimo con un colpo di testa di Ceccaroni da corner finito di poco a lato. I rosanero soffrono terribilmente e sprofondano al 41esimo con la giocata di Liberali che, servito dal solito Iemmello dal vertice dell’area, rientra sul sinistro e punisce Joronen con un rasoterra preciso. E’ 3-0 e con questo risultato si va al riposo. La seconda frazione si apre con l’ingresso di Gyasi tra le file degli ospiti al posto di Pierozzi, già ammonito. E dopo sette minuti entra anche Johnsen per sostituire l’infortunato Le Douaron. Sono i siciliani ora a fare più densità a metà campo e cercare il varco giusto, mentre il Catanzaro è pronto a colpire di rimessa, come nell’occasione del tiro da fuori di Pontisso smanacciato da Joronen. Inzaghi cambia ancora: fuori gli ammoniti Ranocchia e Augello per Blin e Modesto. Al 25′ il Palermo si riaffaccia avanti con un tirocross di Johnsen deviato da Pigliacelli. Aquilani, senza snaturare il modulo, alla mezzora inserisce Frosinini e Pompetti per l’applauditissimo Liberali e Pontisso.Gli ultimi dieci minuti registrano una conclusione alta di Pittarello e due tentativi senza fortuna di Palumbo da lontano. Frosinini ha anche il pallone del 4-0 ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Nel recupero Modesto con un destro velenoso scheggia la traversa. Il risultato non cambia, il Catanzaro si presenterà con un corposo vantaggio mercoledì nella gara di ritorno al Barbera dove il Palermo sarà chiamato alla difficile rimonta.

Il tabellino

Pigliacelli 6; Cassandro 6.5, Antonini 7, Brighenti 7; Favasuli 7, Pontisso 6.5 (31′ st Pompetti), Petriccione 6.5, Alesi 6.5 (40′ st Rispoli); Iemmello 8 (40′ st Di Francesco), Liberali 7 (31′ st Frosinini 5.5); Pittarello 6.5. In panchina: Marietta, F. Jack, Verrengia, Oudin, Buglio, Nuamah, D’Alessandro e Koffi. Allenatore: Aquilani 7 PALERMO (3-4-2-1): Joronen 6; Peda 5, Magnani 5, Ceccaroni 5; Pierozzi 5.5 (1′ st Giasy 5.5), Segre 5.5 (43′ st Giovane), Ranocchia 5.5 (15′ st Blin 5.5), Augello 5 (15′ st Modesto 6); Palumbo 6, Le Douaron 5 (7′ st Johnsen 5.5), Pohjanpalo 5. In panchina: Gomis, Di Bartolo, Modesto, Veroli, Bani, Blin, Vasic, Gomes, Corona. Allenatore: Inzaghi 5 ARBITRO: Feliciani 6 RETI: 1’pt Iemmello, 15’pt Iemmello, 41’pt Liberali NOTE: poco nuvoloso circa 14 gradi; spettatori: 12942. Ammoniti: Ranocchia, Pierozzi, Augello, Frosinini; Angoli: 6-2. Recupero: 5′; 6′