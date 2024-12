Italia e Brasile firmano memorandum anti-‘ndrangheta

lotta ai clan

ROMA Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi al Viminale il ministro della giustizia e della sicurezza pubblica del Brasile Ricardo Lewandowski. Nel corso dell’incontro il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, e il direttore della polizia federale brasiliana, Andrei Rodrigues, hanno firmato un memorandum operativo antidroga. “La firma del memorandum – ha dichiarato Piantedosi – consentirà alle nostre Forze dell’Ordine di dare una risposta sempre più efficace a un fenomeno che ci vede da tempo fianco a fianco nelle strategie di prevenzione e contrasto ai trafficanti di stupefacenti”. “Questo strumento – ha continuato il titolare del Viminale – contribuirà inoltre a potenziare l’impegno comune contro la ‘Ndrangheta, nella cornice del progetto I-CAN, e per la definizione di strategie di coordinamento più efficaci contro il crimine transnazionale organizzato, programma EL PAcCTO 2.0″. In conclusione del cordiale incontro il ministro Piantedosi ha ricordato “gli ottimi risultati conseguiti nella cooperazione con il Brasile su questi temi, che sono strettamente connessi e devono essere affrontati con strategie sempre più innovative, come è stato ribadito dai nostri rispettivi Presidenti nella dichiarazione finale del G20 di Rio de Janeiro”.

