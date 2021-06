Parco scolacium, ad agosto i concerti di De Gregori e Nannini

CATANZARO Dopo il successo registrato con le prevendite della rassegna Roccella Summer Festival, presentata solo una manciata di giorni fa, la Esse Emme Musica ha deciso di raddoppiare due dei concerti previsti in cartellone, ma nel Catanzarese. Stiamo parlando di Francesco De Gregori e Gianna Nannini che si esibiranno rispettivamente i prossimi 6 agosto e 26 agosto.

Sarà il Parco archeologico Scolacium, a Roccelletta di Borgia, ad ospitare questi altri due grandi eventi della Esse Emme Musica.

Francesco De Gregori il 6 agosto farà tappa a Scolacium con il suo nuovo tour “De Gregori & band live – greatest hits”, che lo porterà in concerto nelle principali location all’aperto della nostra penisola. Il tour partirà nel mese di luglio e lo vedrà protagonista sui palchi d’Italia per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio.

Per quanto riguarda Gianna Nannini, in concerto il 26 agosto, la sua data rientra nel tour “Piano forte e Gianna Nannini – la differenza”: piano e forte, dolcezza ed energia, questo e molto altro è la rocker senese che, pronta a tornare in tour per tutta l’estate, riabbraccerà i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Il tour, che si terrà nei più bei teatri all’aperto d’Italia, tra cui il Teatro al Castello di Roccella Jonica e il Parco archeologico di Scolacium appunto, prende il titolo dal suo ultimo album “La differenza”, ma sottolinea anche le due anime della sua musica.

I biglietti per assistere ad entrambi i concerti in programma al Parco archeologico Scolacium sono già disponibili sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.