Narcotraffico a Lamezia, 25 condanne e 32 assoluzioni

CATANZARO Venticinque condanne e 32 assoluzioni sono state decise dal gup Gaia Sorrentino nell’ambito del processo, con rito abbreviato, denominato “Bianco e Nero” che vede implicati gregari e affiliati alla cosca Giampà di Lamezia ritenuti partecipi di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Lo spaccio sarebbe stato finalizzato anche a rifornire le casse della cosca lametina per acquistare armi e mezzi per i delitti, oltre che per la retribuzione periodica degli affiliati e l’acquisto di ulteriori stupefacenti in una viziosa sorta di circolo economico.

Un’inchiesta avviata e retta fino alla requisitoria dal pm Elio Romano, oggi sostituto procuratore a Palmi. Secondo l’accusa – retta fino alla sentenza dal pm Chiara Bonfadini – tra il 2004 e il 2012, l’organizzazione, che faceva capo agli esponenti di spicco della cosca Giampà, avrebbe avuto il controllo del narcotraffico, nell’area di Lamezia «quale epicentro del traffico della droga», e aveva evidenziato «capacità di approvvigionamento nelle province di Reggio Calabria (Area di Rosarno), Vibo Valentia (area di Maierato e Limbadi), Cosenza, Crotone e Milano e si è dimostrato attivo nella commercializzazione di quantitativi anche ingenti, di sostanza stupefacente: cocaina, eroina, marijuana e hashish anche proveniente dal Sudamerica».

La sentenza

Danilo Cappello, 4 anni; Gabriele Caruso, 4 anni; Roberto Castaldo, 7 anni; Francesco Cerra, 2 anni; Domenico Chirico, 8 anni; Andrea Crapella, 7 anni; Morrison Alessio Gagliardi, 2 anni, 4 mesi; Antonio Giampà, 7 anni; Davide Giampà, 8 anni; Domenico Giampà (classe ’81), 5 anni e 8 mesi; Vincenzo Giampà, detto “Enzo”, 8 anni; Saverio Giampà, 13 anni e 9 mesi; Bruno Malvaggio, 2 anni e 8 mesi; Pasquale Mercuri, 7 anni; Maurizio Molinaro, 16 anni; Aldo Notarianni, 8 anni; Carmine Vincenzo Notarianni, 7 anni; Luigi Notarianni, 10 anni; Pasquale Notarianni, 7 anni; Davide Orlando, 7 anni e 4 mesi; Claudio Paola, 7 anni; Francesco Renda, 7 anni; Antonio Stagno, 7 anni; Alessandro Torcasio, 8 anni e 6 mesi; Antonio Voci, 9 anni;

Sono stati assolti: Giuseppe Ammendola, Andrea Angotti, Vincenzo Arcieri, Salvatore Ascone, Davide Belvedere, Giuseppe Cappello, Domenico Cracolici, Antonio Donato, Emiliano Fozza, Eugenio Giampà, Cristian Greco, Giovannino Greco, Sergio Ugo Roberto Greco, Vincenzo Greco, Giuseppe Grutteria, Luigi Leone, Michael Mercuri, Eugenio Monteleone, Giovanni Notarianni, Giovanni Pujia, Giovanni Roberto, Maikol Rotundo, Antonio Salatino, Domenico Sirianni, Gino Strangis, Claudio Taverna, Giuseppe Tropea, Franco Trovato, Antonio Ventura, Alessandro Villella, Eric Voci, Erjon Vuka.

Nel collegio difensivo gli avvocati Aldo Ferraro, Domenico Villella, Pasquale Naccarato, Antonio Larussa, Antonio Lomonaco, Lucio Canzoniere, Giuseppe Spinelli, Francesco Iacopino, Gianluca Careri, Leopoldo Marchese, Enzo Galeota, Francesco Sabatino, Salvatore Staiano. (a.truzzolillo@corrierecal.it)