Operatore sanitario non si vaccina, l’Asp di Catanzaro lo sospende dal servizio

CATANZARO Non osserva l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 e viene sospeso dal servizio. È accaduto a un operatore sanitario, un medico specialista veterinario dell’unità operativa Sanità Animale Area A dell’Asp di Catanzaro, a carico del quale l’Azienda sanitaria provinciale ha disposto la sospensione immediata per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale disposto dal governo con il decreto 44 dello scorso 1 aprile. La misura è stata adottata dalla commissione straordinaria dell’Asp di Catanzaro con una deliberazione pubblicata nei giorni scorsi sull’albo pretorio dell’azienda. Nella delibera l’Asp di Catanzaro specifica che era stata attivata la procedura prevista dal decreto, che prevede la formale convocazione dell’operatore sanitario per la vaccinazione con la possibilità di giustificare la mancata somministrazione, evidenziando di “non aver ricevuto dallo stesso sanitario alcuna comunicazione nei termini legge circa motivi legittimi esimenti all’assolvimento dell’obbligo vaccinale”, inoltre – prosegue l’Azienda sanitaria provinciale – si è constata “l’impossibilità, attestata dal direttore del Dipartimento di prevenzione, di poter collocare il sanitario ad altra mansione”. Da qui la sospensione del veterinario, disposta – specifica l’Asp di Catanzaro – “con divieto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano rapporti interpersonali o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2”: con la sospensione il sanitario sarà “privato della retribuzione” fino al completamento della campagna vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre, a meno che non decida di vaccinarsi. Si tratta del primo caso di operatore sanitario sospeso per inosservanza dell’obbligo di vaccinarsi nel territorio dell’Asp di Catanzaro. (a. cant.)