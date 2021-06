SPEZZANO SILA Continua la battaglia dei tirocinanti in vari parti della regione. Sit-in, manifestazioni protesta e presidi si registrano da settimane in Calabria.

Da stamane un gruppo di tirocinanti, sostenuti dall’Usb, ha occupato simbolicamente la statale Silana-Crotonese all’altezza di Spezzano Sila bloccando il traffico lungo l’arteria stradale.

Un’iniziativa non violenta per sollecitare un intervento risolutore per questa delicatissima vertenza che interessa settemila tirocinanti calabresi.