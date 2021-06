Lamezia, Pd: «No Hub vaccinale solo estivo»

LAMEZIA TERME «Da notizia di stampa dell’altro ieri apprendiamo di un vertice tenutesi presso la Cittadella della Regione tra Protezione Civile, Asp, Croce Rossa e Comune di Lamezia per definire gli ultimi dettagli tecnici ed amministrativi circa l’apertura del Centro Polivalente di via De Filippis che sarà adibito ad Hub vaccinale….. estivo». È quanto riporta una nota del Partito democratico di Lamezia Terme che si domanda «il perché di questa apertura “a termine”, forse poi il Covid andrà in ferie?». «Forse solo a Lamezia nel prossimo periodo autunnale – si chiedono ancora i dem lametini – (quando sarà verosimile un aumento dei contagi per le condizioni climatiche e non solo) non si dovrà provvedere ad un “richiamo vaccinale”?».

«Lamezia, quindi, per la Protezione Civile, per l’Asp e per il Comune è figlia di un Dio minore – proseguono gli interrogativi dei dem – e non è degna di avere anch’essa, come tante città della Calabria, un Hub vaccinale “permanente”? Perché i lametini per avere il richiamo vaccinale dovranno continuare ad “assembrarsi” nei locali non sufficientemente spaziosi del nosocomio cittadino?». «Ribadiamo, pertanto – concludono i dem – la richiesta sacrosanta di provvedere all’ apertura “permanente” di un Hub vaccinale anche per la terza città della Calabria».