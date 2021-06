Aree interne, Magorno: «Un tesoro da valorizzare»

CATANZARO «Secondo appuntamento di oggi per questo viaggio tra i talenti della Calabria a Zagarise. Qui ho avuto modo di incontrare e ascoltare tanti piccoli

imprenditori impegnati, quotidianamente, a dare slancio all’economia delle aree interne». Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, candidato alla presidenza della Regione.

«Proprio le aree interne della Calabria – prosegue Magorno – rappresentano un tesoro, uno scrigno di luoghi unici da vivere e valorizzare. I piccoli imprenditori, come i sindaci, sono linfa vitale per la Calabria. Le loro idee sono preziose per realizzare la Calabria che verrà dove nessuno dovrà essere lasciato indietro».