I medici dell’Asp di Cosenza proclamano lo stato di agitazione

COSENZA Le organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, dopo aver chiesto più volte all’attuale Direzione strategica la risoluzione delle gravi carenze di organico e organizzative, nonché l’applicazione del Contratto Collettivo di lavoro ormai scaduto da un anno, hanno deciso di intraprendere delle azioni di protesta e di lotta sindacale «nella speranza che tale immobilismo abbia fine». Tra le motivazioni dello sciopero: «la grave carenza di medici in Pronto Soccorso e gli ordini di servizio emanati per sopperire a tali carenze che pregiudicano il normale funzionamento di tanti altri reparti; la mancata assunzione del personale (dirigenti medici e sanitari oltre che infermieri e ausiliari) potrebbe rilanciare l’Azienda Ospedaliera e dare il giusto ristoro al personale ormai stremato da anni di sacrifici; la mancata attivazione di avvisi e concorsi pubblici che invece nelle altre Aziende della Regione vengono regolarmente banditi; la mancanza di figure apicali in diversi reparti; la mancata attivazione dei posti letto previsti dal piano regionale che determina il cronico intasamento del Pronto Soccorso; le liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, ma soprattutto per interventi chirurgici che per carenza di personale infermieristico e di posti letto , vedono molti pazienti costretti ai “ viaggi della speranza”; la mancata attivazione dei nuovi istituti contrattuali che porterebbero nuovi stimoli e impulso per il rilancio dell’Azienda. Per tutte queste motivazioni è stato proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale e e sigle sindacali si riservano di indire uno sciopero “ virtuale” di due ore (all’inizio di ogni turno) che nell’attuale emergenza pandemica non interromperà nessun servizio. Le relative trattenute saranno devolute in fondo di solidarietà per acquisto di nuove attrezzature ospedaliere.



ANAAO – Assomed Dott. L. Ziccarelli Cosenza 28.06.2021

ANAAO – Dirigenza sanitaria Dott. R. Tenuta

AROOI Dott. A. Silvagni

CGIL Medici Dott. T. Papalia

CIMO Dott. A. Contaldo

CISL Medici Dott. R. Gualtieri

FASSID Dott. G. Gagliardi

FVM – FISMU- Dott. C. Picarelli,

FVM – SMI Dott. S. Sinicropi

UIL FPL Dott. R. Siciliano