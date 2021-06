Rimini, tira un pugno al carabiniere e scappa: arrestati due calabresi

RIMINI Dà un pugno a un carabiniere e poi scappa con l’amico in macchina. Per questo i militari di Cattolica, nella notte di ieri, a Sassofeltrio (Pesaro-Urbino), hanno arrestato per minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, un 27enne di origini calabresi, residente a Sassofeltrio ed un 31enne di Crotone, entrambi pregiudicati.

La vicenda

In particolare a Cattolica in via Francia mentre i carabinieri stavano controllando un’auto, il 27enne, in evidente stato di ebbrezza, ha assunto un comportamento aggressivo, inveendo nei confronti dei militari, culminato con un pugno al volto a uno dei carabinieri, per poi darsi alla fuga a bordo della propria auto. È scattato così un inseguimento fino a quando i due sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni di Sassofeltrio. A seguito dell’accaduto, il militare ha riportato lievi lesioni. Il giudice ha disposto per entrambi i soggetti l’obbligo di firma ed è stata disposta la sospensione del reddito di cittadinanza di cui i due sono risultati percettori.